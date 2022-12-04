Dünya Kupası'na renk körlüğü düzenlemesi!

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda oynanan İsviçre-Kamerun maçında bir takımın kırmızı bir takımın yeşil formayla sahada yer alması renk körlüğü bulunanları mağdur etti. FIFA bunun üzerine takımları uyarırken diğer maçlarda bir renk sorunu yaşanmadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda grup maçları geride kaldı. Son 16 turu heyecanın başladığı günlerde çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

Bütün takımlar turnuvadan iki ay önce açık ve koyu renklerde olmak üzere giyecekleri 2 formayı FIFA'ya bildirmişti.

Karşılaşmalarda takımların ve hakemlerin seyircilerin ayırt edebileceği formalar giymesi gerekirken özellikle de kırmızı ve yeşil renk körlüğü yaşayan insanları da gözetmeleri gerekiyor.

RENK KÖRLÜĞÜ YAŞAYAN İNSANLAR MAÇI İZLEMEKTE ZORLANDI



Ancak G Grubu'nda oynanan İsviçre - Kamerun karşılamasında İsviçre kırmızı Kamerun da yeşil forma ile sahaya çıktı ve bu renklerde körlük yaşayan insanlar maçı seyretmekte çok güçlük çekti.

FIFA ÖNLEM ALDI



Ajansspor'un haberine göre; FIFA bunun üzerine takımları uyarırken diğer maçlarda bir renk sorunu yaşanmadı.