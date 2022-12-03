Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Polonya ile Fransa karşılaşacak. Zorlu müacdele öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Polonya'nun santrforu Milik, Mbappe hakkında konuştu. Milik, "Ona karşı nasıl savunma yapacağız, sanırım bunu yapmak için 'scooter'a ihtiyacımız olacak çünkü çok hızlı." dedi.

Polonyalı forvet oyuncusu Arkadiusz Milik, son 16 turunda Fransız Kylian Mbappe'ye karşı kolektif oynamaları gerektiğini, bireysel olarak yıldız oyuncuyu durdurmanın zor olduğunu söyledi.

Milik, 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda yarın Fransa ile oynayacakları maç öncesinde FIFA Basın Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

28 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli Takımı'nda Mbappe'yi nasıl durduracakları sorusuna, "Ona karşı nasıl savunma yapacağız, sanırım bunu yapmak için 'scooter'a ihtiyacımız olacak çünkü çok hızlı." diyerek esprili bir yanıt verdi.

Mbappe'nin dünyanın en iyi futbolcularından biri olduğunu belirten Milik, "Grup olarak, kolektif oynamalıyız. Takım içinde çok iyi iş birliği yapmamız gerekiyor çünkü tek bir kişi Mbappe'yi durduramaz." ifadelerini kullandı.