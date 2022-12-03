Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu müsabakasında Hollanda ve ABD karşı karşıya gelecek. Khalifa International Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Hollanda - ABD maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Hollanda ile ABD karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hollanda - ABD maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

HOLLANDA - ABD MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hollanda - ABD maçı 3 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.