2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Hollanda ile ABD karşı karşıya geliyor. Kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
HOLLANDA - ABD MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Hollanda - ABD maçı 3 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'de TRT 1'de canlı yayınlanıyor.
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HOLLANDA - ABD İLK 11'LERİ:
Hollanda: Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, De Roon, De Jong, Blind, Klaassen, Gakpo, Depay.
ABD: Turner, Dest, Zimmeran, Ream, Robinson, McKennie, Adams, Musah, Weah, Ferreira, Pulisic.
İŞTE MAÇIN GOLÜ:
⚽GOOOLL!! Memphis Depay! Hollanda ilk atağında golü buldu... pic.twitter.com/ay06ghDiak— TRT Spor (@trtspor) December 3, 2022