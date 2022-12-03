Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda ile ABD, son 16 turunda karşı karşıya geldi.
Hollanda'da golleri Depay, Blind ve Dumfries kaydetti.
ABD'nin golü ise Antalyaspor forması giyen Haji Wright'tan geldi.
Portakallar mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
ABD ise turnuvaya veda etti.
Hollandalı futbolcular, maçın ardından çeyrek finale yükselmenin sevincini tribünlerde yer alan taraftarıyla kutladı. Mücadeleyi 44 bin 846 taraftarın takip ettiği açıklandı.
Hollanda çeyrek finalde Arjantin - Avustralya galibi ile eşleşecek.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
⚽GOOOLL!! Memphis Depay! Hollanda ilk atağında golü buldu... pic.twitter.com/ay06ghDiak— TRT Spor (@trtspor) December 3, 2022
⚽️GOOOLL!! Daley Blind! Hollanda ilk yarının sonunda farkı ikiye çıkardı... pic.twitter.com/EVWjrltwao— TRT Spor (@trtspor) December 3, 2022
⚽GOOOLL!! Antalyasporlu Haji Wright attı, ABD umutlandı... pic.twitter.com/BaqjRdOKZf— TRT Spor (@trtspor) December 3, 2022
⚽GOOOLL!! Denzel Dumfries!! ABD'nin umutları iyice azaldı... pic.twitter.com/T1qOIipfC9— TRT Spor (@trtspor) December 3, 2022