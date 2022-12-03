Brezilya'ya 2 kötü haber!

FIFA 2022 Dünya Kupası'nın favori takımlarından Brezilya, üst üste gelen sakatlıklar nedeniyle büyük zorluk çekiyor. Brezilya'da forvet Gabriel Jesus ve sol bek Alex Telles, sakatlıkları nedeniyle Dünya Kupası'nı kapattı. Kadrodaki diğer sol bek Alex Sandro da sakatlığı nedeniyle henüz topla antrenmanlar yapamadı ve Güney Kore karşısında oynaması beklenmiyor.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 03.12.2022- 15:09