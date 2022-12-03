Arjantin 2-1 Avustralya maç sonucu (MAÇ ÖZETİ) | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor. Turnuvanın öne çıkan ekiplerinden Arjantin, bu turda Avustralya ile karşı karşıya geldi. Güney Amerika ekibi rakibini 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 03.12.2022- 23:57 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022- 00:01