2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor. Turnuvanın öne çıkan ekiplerinden Arjantin, bu turda Avustralya ile karşı karşıya geldi. Güney Amerika ekibi rakibini 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükselmeyi başardı.
Arjantin'in galibiyet golleri 35. dakikada Lionel Messi ve 57. dakikada Alvarez ile geldi.
Avustralya'nın tek sayısı ise, 77. dakikada Enzo Fernandez'in kendi kalesine kaydettiği golle geldi.
Arjantin'in çeyrek finaldeki rakibi ise Hollanda oldu.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
⚽GOOOLL!! LIONEL MESSI!! Yine yaptı yapacağını... pic.twitter.com/sFtumXTYoE— TRT Spor (@trtspor) December 3, 2022
⚽GOOOLL!! Kaleci Mathew Ryan'dan büyük hata! Julian Alvarez farkı ikiye çıkardı... pic.twitter.com/VFD3HzN9b5— TRT Spor (@trtspor) December 3, 2022
⚽GOOOLL!! Avustralya'dan sürpriz gol! Goodwin'in şutunda Enzo Fernandes'e çarpan top ağlara gitti... pic.twitter.com/uro6ggHVSt— TRT Spor (@trtspor) December 3, 2022