2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nun kritik mücadelesinde Sırbistan ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
SIRBİSTAN - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Sırbistan - İsviçre maçı 2 Aralık Cuma günü saat 22:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
👉 SIRBİSTAN - İSVİÇRE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...
GÜNEY KORE - PORTEKİZ İLK 11'LERİ:
Sırbistan: V. Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, Milinkovic-Savic, Lukic, Kostic; Tadic; Vlahovic, Mitrovic.
İsviçre: Kobel, Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Shaqiri, Sow, Vargas, Embolo.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
🏆⚽ GOOLL! | Shaqiri yerden düzgün vurdu, İsviçre'yi öne geçirdi! pic.twitter.com/2RxyhTtu73— TRT Spor (@trtspor) December 2, 2022
🏆⚽ GOOLL! | Aleksandar Mitrovic'ten mükemmel bir kafa, tam bir golcü vuruşu! Şimdi skorda denge var. pic.twitter.com/UBl3CliNPY— TRT Spor (@trtspor) December 2, 2022
🏆⚽️ GOOLL! | Tadic getirdi, Vlahovic bitirdi! Gol düellosu devam ediyor, Sırbistan önde! pic.twitter.com/FRm4YaOSZO— TRT Spor (@trtspor) December 2, 2022
🏆⚽ GOOLL! | Gol sağanağı devam ediyor. Bu kez sahnede Embolo var! Şimdi skor 2-2. pic.twitter.com/zXMySulRZi— TRT Spor (@trtspor) December 2, 2022
🏆⚽ GOOLL! | İsviçre ikinci yarıya golle başladı! Mükemmel paslaşmalar ve son vuruş Freuler'den! pic.twitter.com/D83PPBIQtf— TRT Spor (@trtspor) December 2, 2022