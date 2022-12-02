Sırbistan 2-3 İsviçre (MAÇ SONUCU - ÖZET) İsviçre üst tura yükseldi!

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası, G Grubu maçları ile devam etti. Sırbistan ile İsviçre'nin karşılaştığı mücadeleyi İsviçre 3-2'lik skorla kazandı ve grubu 2. sırada bitirerek üst tura yükseldi. Sırbistan ise kupaya veda etti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 03.12.2022- 00:01 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022- 00:15