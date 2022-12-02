Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası, G Grubu maçları ile devam etti.
Sırbistan ile İsviçre zorlu mücadelede karşı karşıya geldi.
Sırbistan'da golleri Mitrovic ve Vlahovic kaydetti.
İsviçre'de ise sahneye Shaqiri, Embolo ve Freurer çıktı.
Karşılaşmayı İsviçre 3-2'lik skorla kazandı ve grubu 2. sırada bitirerek üst tura yükseldi.
Sırbistan ise kupaya veda etti.
İŞTE G GRUBU'NDA OLUŞAN PUAN DURUMU:
1: Brezilya | 6 Puan
2: İsviçre | 6 Puan
3: Kamerun | 3 Puan
4: Sırbistan | 1 Puan
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
🏆⚽ GOOLL! | Shaqiri yerden düzgün vurdu, İsviçre'yi öne geçirdi! pic.twitter.com/2RxyhTtu73— TRT Spor (@trtspor) December 2, 2022
🏆⚽ GOOLL! | Aleksandar Mitrovic'ten mükemmel bir kafa, tam bir golcü vuruşu! Şimdi skorda denge var. pic.twitter.com/UBl3CliNPY— TRT Spor (@trtspor) December 2, 2022
🏆⚽️ GOOLL! | Tadic getirdi, Vlahovic bitirdi! Gol düellosu devam ediyor, Sırbistan önde! pic.twitter.com/FRm4YaOSZO— TRT Spor (@trtspor) December 2, 2022
🏆⚽ GOOLL! | Gol sağanağı devam ediyor. Bu kez sahnede Embolo var! Şimdi skor 2-2. pic.twitter.com/zXMySulRZi— TRT Spor (@trtspor) December 2, 2022
🏆⚽ GOOLL! | İsviçre ikinci yarıya golle başladı! Mükemmel paslaşmalar ve son vuruş Freuler'den! pic.twitter.com/D83PPBIQtf— TRT Spor (@trtspor) December 2, 2022