Hollanda - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası

Hollanda - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Hollanda ve ABD kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Hollanda - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 02.12.2022- 17:00