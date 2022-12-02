Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. H Grubu müsabakasında Güney Kore ve Portekiz karşı karşıya gelecek. Education City Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Güney Kore - Portekiz maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Güney Kore ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Güney Kore - Portekiz maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

GÜNEY KORE - PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Güney Kore - Portekiz maçı 2 Aralık Cuma günü saat 18:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Güney Kore: Seung-gyu; Moon-hwan, Min-jae, Young-gwon, Jin-su; Woo-young, In-beom; Chang-hoon, Woo-yeong, Heung-min; Gue-sung

Portekiz: Costa; Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro; Bernardo, Neves, Palhinha; Fernandes; Ronaldo, Ramos