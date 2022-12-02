Arjantin - Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Arjantin ve Avustralya kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Arjantin - Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Arjantin ile Avustralya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arjantin - Avustralya maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

ARJANTİN - AVUSTRALYA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Arjantin - Avustralya maçı 3 Aralık Cumartesi günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.