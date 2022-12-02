Alman medyası, milli takımın Dünya Kupası'ndan elenmesi manşetlerine taşıdı.

Bild gazetesi "Utanç verici çıkış" başlığını kullanırken, 1 Aralık 2022'de, bir zamanlar büyük ve gururlu bir futbol ulusunun sonuna tanıklık edildiği belirtildi.

Dört kez Dünya Şampiyonu, üç kez Avrupa Şampiyonu olan Almanya'nın acı gerçekle yüzleştiğine işaret edilerek, 2018'in ardından 2022'de de gruptan çıkılamadığına dikkat çekildi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung, "Büyük bir futbol ulusunun kötü sonu" başlığıyla verdiği haberde, "2014'teki Dünya Kupası şampiyonluğundan bu yana işler kötüye gitti. Dünyanın zirvesine dönüş milli takım için sadece bir illüzyon. Katar'daki Dünya Kupası fiyaskosunun ardından birçok soru ortaya çıkıyor." ifadelerine yer verdi.

Tagesschau internet sitesi de "Dünya şampiyonluğundan sorunlu çocuğa" başlığını kullandı. Sitenin haberinde, 2014 yılında dünya şampiyonu olan Almanya'nın, üst üste ikinci kez gruplarda elendiği ifade edilerek, sekiz yılda dünya şampiyonundan sorunlu çocuğa düşüşün nedenleri ve rakamları okuyuculara aktarıldı.

B.Z gazetesi de "Lanet felaket" başlığını manşetine taşıdı. Gazete haberinde tüm bu yaşananların sorumluları olarak federasyon, teknik direktör ve milli takım oyuncularını gösterdi.

Süddeutsche Zeitung ise haberinde, "Büyük karmaşaya uyan sonuç" başlığını kullandı. Haberde Almanya Milli Takımı'nın hataları irdelendi ve bu kötü sonucun teknik direktör Hansi Flick'in geleceğinin sorgulanmasına yol açabileceği ifade edildi.

Eski milli futbolcu Holger Badstuber ise Almanya'nın Katar'daki Dünya Kupası'nda ilk turda elenmesine çok sert eleştirilerle yöneltti. "Stuber eurosport" adlı internet sitesi için yazdığı köşe yazısında Badstuber, "Bu bir fiyasko. Zayıf, utanç verici, değersiz, hayal kırıklığı." ifadelerine yer verdi.