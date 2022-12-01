Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. E Grubu müsabakasında Kosta Rika ile Almanya karşı karşıya gelecek. Ahmet Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kosta Rika - Almanya maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Kosta Rika ile Almanya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kosta Rika - Almanya maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

KOSTA RİKA - ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kosta Rika - Almanya maçı 1 Aralık Perşembe günü saat 22.00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

KOSTA RİKA - ALMANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kosta Rika

Navas; Fuller, Duarte, Vargas, Watson, Oviedo; Torres, Borges, Tejeda, Campbell; Contreras

Almanya

Neuer; Klostermann, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Gundogan; Gnabry, Musiala, Sane; Fullkrug