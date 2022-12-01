Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Fas oldu.
Fas'ın gollerini Hakim Ziyech ve Youssef En Nesyri kaydetti.
Kanada'nın tek golü ise Naif Aguerd'in kendi kalesine attığı golle geldi.
Bu sonucun ardından Fas son 16 turuna yükselen taraf oldu.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
GOOOLL! | Hakim Ziyech savunmadaki hatayı affetmedi! Fas maça golle başladı! ⚽#MAR | #Qatar2022 pic.twitter.com/3MI7SBD2qO— TRT Spor (@trtspor) December 1, 2022
GOOOLL! | Youssef En-Nesyri düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı! Hakimi'den nefis pas! 😮⚽#MAR | #Qatar2022 pic.twitter.com/H2g1mqjlKB— TRT Spor (@trtspor) December 1, 2022
GOOOLL! | Bir hata da Fas savunmasından! Aguerd ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi! Fark 1'e indi! ⚽#CAN | #Qatar2022 pic.twitter.com/XThyNjRGYV— TRT Spor (@trtspor) December 1, 2022