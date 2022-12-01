Kanada Fas 1-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET (Kanada - Fas maçı golleri izle)

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda F Grubu maçında Kanada ve Fas karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Fas oldu. Bu sonucun ardından Fas son 16 turuna yükselen taraf oldu.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 01.12.2022- 19:55 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022- 19:56