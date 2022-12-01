Beşiktaş'ın tecrübeli stoper Romain Saiss'ten flaş itiraf!
Beşiktaş'ın deneyimli savunmacısı Saiss, FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ın Belçika'ya karşı attığı golünün takım arkadaşı Abdelhamid Sabiri'ye yazılması gerektiğini açıkladı. İşte o sözler... | Son dakika Dünya Kupası haberleri
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Yayın Tarihi: 01.12.2022- 14:17
Gol, FIFA tarafından Sampdoria'nın oyun kurucusuna değil, Beşiktaş'ın stoperine yazıldı. Saiss, Le Matin gazetesine verdiği demeçte; "Umarım FIFA, Sabiri'nin yirmi altıncı yaş gününde attığı golü kabul eder" ifadelerini kullandı.
Fas, Dünya Kupası'ndaki son grup maçında Kanada ile karşılaşacak.