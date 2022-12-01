Belçika Hırvatistan maçının ardından Roberto Martinez istifa etti
Belçika'da teknik direktör Roberto Martinez Hırvatistan ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.
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Yayın Tarihi: 01.12.2022- 22:10
Martinez, yaptığı açıklamada, "Bu benim Belçika'da son maçımdı. Benim için duygusal bir an, devam edemem" diye konuştu.
49 yaşındaki teknik adam, sözlerini, "Oyunculara ve personele veda etti. Dünya Şampiyonu olsak bile yine gidecektim. Bu kararı, Dünya Kupası'ndan önce verdim" şeklinde tamamladı.
İspanyol teknik adam, 2016'dan bu yana Belçika Milli Takımı'nı çalıştırıyordu.