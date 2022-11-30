Dünya Kupası'nda ilk! Stephanie Frappart Kosta Rika-Almanya maçında düdük çalacak

Katar'da gerçekleşen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda bir ilk yaşanacak. Kosta Rika-Almanya maçında Fransız hakem Stephanie Frappart düdük çalacak. Böylece kupa tarihinde ilk kez bir karşılaşmada kadın hakem görev almış olacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 30.11.2022- 10:40