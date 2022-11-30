2022 Dünya Kupası'nda D grubu da tamamlandı. Grubun son hafta karşılaşmasında Avustralya, çok kritik maçta Danimarka ile karşı karşıya geldi. Avustralya Leckie'nin attığı golle maçı 1-0 kazandı ve grubu 2. sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

2022 Dünya Kupası'nda D grubu da tamamlandı. Grubun son hafta karşılaşmasında Avustralya, çok kritik maçta Danimarka ile karşı karşıya geldi. Avustralya Leckie'nin attığı golle maçı 1-0 kazandı ve grubu 2. sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

2022 Dünya Kupası macerası tam bir hayal kırıklığı olarak geçen Danimarka ise 3 maçta yalnızca 1 puan toplayarak turnuvaya erken veda etti.

Bu sonucun ardından D grubunda oluşan puan durumu ise şu şekilde;

D GRUBU

1- Fransa: 6 puan

2- Avustralya: 6 puan

3- Tunus: 4 puan

4- Danimarka: 1 puan