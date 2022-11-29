Suudi Arabistan - Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. C Grubu maçında Suudi Arabistan ve Meksika kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Suudi Arabistan - Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Suudi Arabistan ile Meksika karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Suudi Arabistan - Meksika maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

SUUDİ ARABİSTAN - MEKSİKA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan - Meksika maçı 30 Kasım Çarşamba günü saat 22:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.