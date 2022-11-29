Portekiz Cristiano Ronaldo'nun attığı gol için FIFA'ya gidiyor!
Portekiz Futbol Federasyonu, Uruguay'a atılan ilk golün Cristiano Ronaldo'ya ait olduğunu ispatlamak için FIFA'ya başvuru yapma kararı aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 29.11.2022- 15:04 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022- 15:14
Karşılaşmada atılan ilk gol büyük tartışmalara yol açtı. Bruno Fernandes'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa kale önünde Ronaldo yükseldi ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Maçta ilk önce golü Ronaldo'ya yazan FIFA, daha sonra kararını değiştirerek Portekizli yıldızın topa temas etmediğini belirledi ve golün adına Bruno Fernandes yazıldı.
PORTEKİZ FUTBOL FEDERASYONU'NDAN HAMLE
Portekiz Futbol Federasyonu'nun Uruguay'a karşı atılan ilk golü Cristiano Ronaldo'nun attığını kanıtlamak için FIFA'ya başvuru yapacağı belirtildi.
RONALDO 'BEN ATTIM' DEDİ!
Maç sonunda seyircilerin golün Bruno Fernandes'e yazıldığını söylemesi üzerine Ronaldo, eliyle saçlarını göstererek topu kaleye kendisinin attığını belirtti.
'RONALDO'NUN TEMASI YOK'
Ayrıca ESPN'de yer alan habere göre, Dünya Kupası'nda kullanılan maç topundaki çip, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'in ilk golü için topa herhangi bir şekilde temas etmediğini kesin olarak kanıtladı.