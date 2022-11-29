Mike Tyson Messi'yi savundu! "Biri Leo'ya dokunmaya kalkarsa..."
Meksikalı boksör Canelo Alvarez, Messi'nin soyunma odasında Meksika formasını yere koymasının ardından, "Karşıma çıkmamak için tanrıya dua etmeli." açıklamasını yapmıştı. Konuyla ilgili olarak efsanevi boksör Mike Tyson'dan açıklama geldi. İşte o sözler...
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Yayın Tarihi: 29.11.2022- 16:35
Maçın ardından açıklama yapan Meksikalı boksör Canelo Alvarez'in, "Messi'nin soyunma odasında formamızla yerleri temizlemesini gördünüz mü? Karşıma çıkmamak için tanrıya dua etmeli." açıklamasına ABD'li eski boksör Mike Tyson'dan yanıt geldi.
Alvarez'in açıklamaları hakkında konuşan Tyson, "Canelo isminde biri Lionel Messi'yi tehdit etmiş. Eğer birisi Leo'ya dokunmaya kalkarsa tekrar ringe çıkmak zorunda kalırım." dedi.
Canelo Alvarez'in daha önce Mike Tyson'ın kendisinin idolü olduğunu söylemişti.