Mike Tyson Messi'yi savundu! "Biri Leo'ya dokunmaya kalkarsa..."

Meksikalı boksör Canelo Alvarez, Messi'nin soyunma odasında Meksika formasını yere koymasının ardından, "Karşıma çıkmamak için tanrıya dua etmeli." açıklamasını yapmıştı. Konuyla ilgili olarak efsanevi boksör Mike Tyson'dan açıklama geldi. İşte o sözler...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 29.11.2022- 16:35