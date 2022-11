Arjantinli yıldız Lionel Messi 'nin, Dünya Kupası C Grubu 'nda Arjantin 'in Meksika 'yı 2-0 yendiği maçın ardından soyunma odasında Meksika formasını yere koymasının etkileri sürüyor.Maçın ardından açıklama yapan Meksikalı boksör Canelo Alvarez 'in, "Messi'nin soyunma odasında formamızla yerleri temizlemesini gördünüz mü? Karşıma çıkmamak için tanrıya dua etmeli." açıklamasına ABD 'li eski boksör Mike Tyson 'dan yanıt geldi.Alvarez'in açıklamaları hakkında konuşan Tyson, "Canelo isminde biri Lionel Messi'yi tehdit etmiş. Eğer birisi Leo'ya dokunmaya kalkarsa tekrar ringe çıkmak zorunda kalırım." dedi.Canelo Alvarez'in daha önce Mike Tyson 'ın kendisinin idolü olduğunu söylemişti.