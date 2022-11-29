Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. A Grubu mücadelesinde Hollanda ile Katar karşı karşıya geliyor. Hollanda-Katar mücadelesini haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...
HOLLANDA - KATAR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Hollanda - Katar maçı 29 Kasım Salı günü saat 18:00'da başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Hollanda: Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, De Roon, De Jong, Blind, Klaassen, Gakpo, Depay
Katar: Barsham, Mohammed, Miguel, Khoukhi, Hassan, Ahmed, Al Haydos, Madibo, Hatem, Ali, Afif
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İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
GOOOLL! | Gakpo atmaya devam ediyor! Katar'ı da boş geçmedi! Düzgün bir vuruşla Hollanda'yı öne geçirdi! ⚽#NED | #Qatar2022 pic.twitter.com/G7qvgY0SAg— TRT Spor (@trtspor) November 29, 2022