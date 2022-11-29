Dünya Kupası A Grubu'nda Hollanda, Katar'ı Gakpo Frankie de Jong'un golleriyle 2-0'lık skorla mağlup etti ve grubunu 7 puanla lider olarak tamamladı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
GOOOLL! | Gakpo atmaya devam ediyor! Katar'ı da boş geçmedi! Düzgün bir vuruşla Hollanda'yı öne geçirdi! ⚽#NED | #Qatar2022 pic.twitter.com/G7qvgY0SAg— TRT Spor (@trtspor) November 29, 2022
GOOOLL! | Frenkie de Jong karambolde kalan topu ağlara gönderdi! Hollanda farkı 2'ye çıkardı! ⚽️#NED | #Qatar2022 pic.twitter.com/tAqMUsd2En— TRT Spor (@trtspor) November 29, 2022