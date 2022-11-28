Kamerun'da Vincent Aboubakar'dan Brezilya'ya mesaj!
2022 Dünya Kupası Kamerun, Sırbistan ile 3-3 berabere kaldı. Mücadeledeyi 1 gol ve 1 asistle tamamlayan Vincent Aboubakar, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Aboubakar, son maçta karşılaşacakları Brezilya'ya mesaj gönderdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 28.11.2022- 15:51
Fas'ın Belçika'yı yendiği maça değinen Aboubakar, "Fas maçını izledim. Çok yoğun bir futbol oynadılar. Takım arkadaşlarıma 'Fas gibi arzu ve irade ortaya koymalıyız.' dedim. Sırbistan'ın korktuğunu ve geride ağır oyunculara sahip olduğunu hissettik. Hocamın benden oyuna derinlik katmamı isteyeceğini biliyordum. Kazanamadık ama beraberliği yakaladık." dedi.
Son maçta Brezilya ile karşılaşacak olmalarını değerlendiren Aboubakar, "Brezilya'dan aşağı kalır yanımız yok." diyerek sözlerini noktaladı.