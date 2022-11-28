Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Kamerun ile Sırbistan kozlarını paylaşacak. İlk maçını İsviçre ile oynayan Kamerun, 1-0 yenilmişti. Sırbistan ise Brezilya'ya 2-0'la boyun eğmişti.

Bu kritik mücadele öncesi Kamerun'da Andre Onana depremi yaşandı. Fransız basınından AFP'de yer alan ve fotomac.com.tr editörü Tuğçe Erginkoç'un derlediği habere göre; Inter forması giyen 26 yaşındaki başarılı eldiven, disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Olayın neden kaynaklandığına ve kadro dışı süresine dair bilgi ise verilmedi.