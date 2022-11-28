2022 Dünya Kupası G Grubu 2. maçında Kamerun ile karşılaşan Sırbistan, mücadelede 3-1 öne geçmesine karşın skoru koruyamadı ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Mücadele sonrası Sırbistan'ın teknik direktörü Dragan Stojkovic açıklamalarda bulunarak "Bugün yine şanssızdık, sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğradım." dedi.

2022 Dünya Kupası G Grubu 2. maçında Kamerun ile karşılaşan Sırbistan, mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Sırbistan Teknik Direktörü Dragan Stojkovic maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Stojkovic, "Bugün yine şanssızdık, iki merkez savunma oyuncusu değişiklik istedi, Veljkovic ve Pavlovic, bunlara tepki vermek zorunda kaldık. Bu sakatlanmalar nedeniyle şanssızız, bu durum bizi endişelendiriyor. Bugün yine zorunlu değişiklik yapmak zorunda kaldık." diye konuştu.



"Sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğradım" diyen Sırp teknik adam, "Oyuncular kazanmayı gerçekten istedi. Mükemmel tepki verdiler. Özellikle 3. gol bir ustalıktı. Ancak hatalarımızdan sonra Kamerun'dan aynı şekilde iki gol geldi. Devam edeceğiz, Brezilya - İsviçre karşılaşmasını izleyeceğiz, tabii ki Brezilya'nın kazanmasını istiyoruz." sözlerini kullandı.