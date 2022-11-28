Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. G Grubu müsabakasında Kamerun ve Sırbistan karşı karşıya gelecek. Al Janoub Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kamerun - Sırbistan maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Kamerun ile Sırbistan karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kamerun - Sırbistan maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

KAMERUN - SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kamerun - Sırbistan maçı 28 Kasım Pazartesi günü saat 13:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kamerun: Onana; Fai, N'Koulou, Castelletto, Tolo; Anguissa, Ondoua, Hongla; Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi

Sırbistan: V. Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, S. Milinkovic-Savic, Mladenovic; Tadic; Vlahovic, Mitrovic

Sırbistan gruptaki ilk maçında Brezilya'ya 2-0 yenilirken, Kamurun da İsviçre karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.

İki takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez karşılaşacak.