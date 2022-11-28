KAMERUN SIRBİSTAN - CANLI İZLE (Kamerun Sırbistan canlı yayın) 2022 FIFA Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. G Grubu müsabakasında Kamerun ve Sırbistan karşı karşıya geliyor. Al Janoub Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 28.11.2022- 14:00 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022- 14:00