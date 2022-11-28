Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Kamerun ile Sırbistan karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...
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İŞTE 11'LER:
Kamerun: Epassy, Tolo, Nkoulou, Castelletto, Fai, Kunde, Hongla, Anguissa, Mbeumo, Choupo-Moting, Ekambi.
Sırbistan: Vanja Milinkovic-Savic, Milenkovic, Pavlovic, Veljkovic, Lazovic, Sergej Milinkovic-Savic, Lukic, Kostic, Tadic, Vlahovic, Jovic.
KAMERUN - SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Kamerun - Sırbistan maçı 28 Kasım Pazartesi günü saat 13:00'te başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
Sırbistan gruptaki ilk maçında Brezilya'ya 2-0 yenilirken, Kamurun da İsviçre karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.
MAÇIN GOLLERİ:
🇨🇲 Sırbistan oynadı, Kamerun attı! Köşe vuruşundan gelen topu iyi takip eden Castelletto topu ağlara yolladı. ⚽️ pic.twitter.com/shM1NVh4Z2— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022
🇷🇸 GOOLL! | Tadic harika ortaladı, Pavlovic aynı güzellikte kafayı vurdu! Şimdi skorda denge var. ⚽️ pic.twitter.com/QfpwrR2XwJ— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022
🇷🇸 GOOLL! Sergej Milinkovic-Savic ayak içiyle nefis vurdu! Sırbistan geri döndü! pic.twitter.com/fFvMPUeLiY— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022