Son dakika spor haberleri: 2022 Dünya Kupası'nda B Grubu'nda mücadele eden İran ile ABD arasında bir kriz patlak verdi. İran, ABD'nin sosyal medya paylaşımında yapılan bayrak değişikliği nedeniyle FIFA'ya şikayet etti.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda B Grubu'nda mücadele eden İran ile ABD arasında kriz yaşanıyor. İki ülke arasında salı günü oynanacak mücadele öncesi ABD, sosyal medya hesabplarından B Grubu puan durumunu paylaşırken, İran bayrağındaki İslam Cumhuriyet'nin amblemini koymadı.

İRAN'DAN FIFA'YA ŞİKAYET

Bu paylaşım üzerine İran Futbol Federasyonu, paylaşımlarda amblemin kaldırılmasını FIFA'ya şikayet etti.

ABD, "İran'da temel insan hakları için savaşan kadınlara destek" göstermek için İran'ın resmi bayrağını kullanmamaya karar verdiklerini duyurdu.

İran'daki protestolar, başörtüsü kuralları çiğnediği iddiasıyla ahlak polisi tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin Eylül ayında gözaltında hayatını kaybetmesiyle alevlendi.

İran devlet haber ajansı IRNA, FIFA'dan ABD'nin organizasyondan ihraç edilmesini, 10 maç askıya alınmasını isterken, "ABD'nin Instagram sayfası profesyonel olmayan bir hareketle İran bayrağından Allah sembolünü kaldırdı. İran Futbol Federasyonu, ABD federasyonuna ciddi bir uyarı vermesi için FIFA'ya bir e-posta gönderdi." ifadelerine yer verdi.

ABD ve İran 1980'de diplomatik ilişkilerini kesti.