Hollanda - Katar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. A Grubu maçında Hollanda ve Katar kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Hollanda - Katar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Hollanda ile Katar karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hollanda - Katar maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

HOLLANDA - KATAR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hollanda - Katar maçı 29 Kasım Salı günü saat 18:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.