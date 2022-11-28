Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. H Grubu maçında Güney Kore ile Gana karşı karşıya geliyor. Güney Kore-Gana mücadelesini canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. H Grubu maçında Güney Kore ile Gana karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi CANLI olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

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İŞTE 11'LER:

Güney Kore: Kim Seung-Yu, Kim Jin-Su, Min Jae, Woo-Young, Kim Moon, Hwang Inbeom, Young-Gwon, Jeong Wooy, Chang-Hoon, Son Heung-Min, Cho Gue-Sung

Gana: Ati Zigi, Lamptey, Salisu, Amartey, Mensah, Abdul Samed, Partey, Kudus, A. Ayew, J. Ayew, Iñaki Williams

GÜNEY KORE-GANA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Güney Kore - Gana maçı 28 Kasım Pazartesi günü saat 16:00'da başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: