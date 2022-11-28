Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. H Grubu maçında Güney Kore ile Gana karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi CANLI olarak haberimizden izleyebilirsiniz...
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İŞTE 11'LER:
Güney Kore: Kim Seung-Yu, Kim Jin-Su, Min Jae, Woo-Young, Kim Moon, Hwang Inbeom, Young-Gwon, Jeong Wooy, Chang-Hoon, Son Heung-Min, Cho Gue-Sung
Gana: Ati Zigi, Lamptey, Salisu, Amartey, Mensah, Abdul Samed, Partey, Kudus, A. Ayew, J. Ayew, Iñaki Williams
GÜNEY KORE-GANA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Güney Kore - Gana maçı 28 Kasım Pazartesi günü saat 16:00'da başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
GOOOLL! | Mohammed Kudus! Takımını şoktan çıkardı! Gana yeniden öne geçti! ⚽😮#GHA | #Qatar2022 pic.twitter.com/swa9lDD1m6— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022
🇬🇭⚽ GOOLL! Ayew harika kesti, Muhammed Kudus aynı güzellikte bitirdi! Şimdi skor 2-0. pic.twitter.com/Vbk9YwLOJT— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022
GOOOLL! | Kyu-Sung şık bir kafa vuruşuyla farkı 1'e indirdi! Güney Kore yeniden umutlandı! ⚽#KOR | #Qatar2022 pic.twitter.com/WxtcuI1IB9— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022
GOOOLL! | Yine Kyu-Sung sahnede! 2 dakikada 2 gol! Güney Kore geri döndü! ⚽⚡#KOR | #Qatar2022 pic.twitter.com/DeoIppUtkO— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022
GOOOLL! | Mohammed Kudus! Takımını şoktan çıkardı! Gana yeniden öne geçti! ⚽😮#GHA | #Qatar2022 pic.twitter.com/swa9lDD1m6— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022