Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. G Grubu müsabakasında Brezilya ve İsviçre karşı karşıya gelecek. Stadium 974 Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Brezilya - İsviçre maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Brezilya ile İsviçre karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brezilya - İsviçre maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

BREZİLYA - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brezilya - İsviçre maçı 28 Kasım Pazartesi günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Brezilya: Alisson; Eder Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Fred, Paqueta; Raphinha, Richarlison, Vinicius Junior

İsviçre: Sommer; Widmer; Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Sow; Shaqiri, Embolo, Vargas