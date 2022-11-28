Katar'da oynanan FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Brezilya ile İsviçre kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 64. dakikasında Vinicius Junior topu ağlara gönderdi. Ancak VAR'ın uyarısı ile hakem ofsayt kararını verdi.
Karşılaşmanın 83. dakikasında Casemiro, Brezilya'nın golünü kaydetti.
G Grubu'nda oynanan karşılaşmayı Sambacılar 1-0'lık skorla kazandı.
Bu sonuçla Brezilya puanını 6'ya çıkarttı ve üst tura yükselmeyi garantiledi.
İsviçre ise grupta 3 puanda kaldı.
İŞTE GALİBİYETİ GETİREN GOL:
GOOOLL! | Casemiro ayağının dışıyla çok klas vurdu! Yann Sommer bakakaldı! Brezilya aradığı golü sonunda buldu! ⚽️😮#BRA | #Qatar2022 pic.twitter.com/F1VnIk0NYO— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022