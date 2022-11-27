Dünya Kupası'nda E grubunda İspanya ile Almanya karşı karşıya geldi.
Mücadelenin oynandığı Al Bayt Stadyumu'nda, Mesut Özil fotoğrafları dikkat çekti.
Katarlı bazı taraftarlar maçın oynandığı stadyumda Mesut Özil fotoğrafları taşırken, ağızlarını kapatarak poz verdi.
Bazı taraftarlar da Mesut Özil posterleriyle Alman taraftarların arasında dolaştı.
Almanya Milli Takımı protesto etmişti
Katar'daki Dünya Kupası'nın tartışmaları sürerken; Almanya Milli Takımı, kupadaki ilk maçında Japonya ile karşılaşmıştı.
Japonya maçından önce kupayı protesto etme amaçlı olduğu iddia edilen bir hareketle; Almanya oyuncularını ağızlarını kapatarak poz vermişti.
Katar taraftarlarının cevabı Mesut Özil
Katarlı taraftarlar Mesut Özil fotoğrafları ile Almanya Milli Takımı maç oynadığı sırada tribünlerde aynı pozu verdi.
Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Mesut Özil, tartışmalı bir şekilde milli takımı bırakmıştı.