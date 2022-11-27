2022 Dünya Kupası E Grubu maçında Japonya ile Kosta Rika karşı karşıya geliyor. Japonya ilk maçında Almanya karşısında 1-0 geriye düşse de, mücadeleyi 2-1 kazanmasını bildi. Kosta Rika ise İspanya'ya 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Japonya-Kosta Rika maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz.

JAPONYA KOSTA RİKA İLK 11'LER

Japonya: Gonda, Yamane, Yoshida, Itakura, Nagatomo, Endo, Morita, Doan, Kamada, Soma, Ueda.

Kosta Rika: Navas, Watson, Duarte, Calvo, Oviedo, Fuller, Borges, Tejda, Torres, Contreras, Campbell.

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JAPONYA-KOSTA RİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Japonya ile Kosta Rika arasında Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanan maç saat 13.00'te başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.