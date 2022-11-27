Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. E Grubu müsabakasında Japonya ve Kosta Rika karşı karşıya gelecek. Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Japonya - Kosta Rika maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Japonya ile Kosta Rika karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Japonya - Kosta Rika maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

JAPONYA - KOSTA RİKA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Japonya - Kosta Rika maçı 27 Kasım Pazar günü saat 13:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Japonya: Gonda; Tomiyasu, Itakura, Yoshida, Nagatomo; Endo, Tanaka; Ito, Kamada, Kubo; Asano

Kosta Rika: Navas; Waston, Calvo, Duarte, Oviedo; Tejeda, Borges; Bennette, Fuller; Campbell, Contreras