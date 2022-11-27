2022 Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Japonya ile Kosta Rika karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kosta Rika, Keysher Fuller'in attığı golle 1-0 kazandı ve son 16 umudunu sürdürdü.

2022 Dünya Kupası E Grubu 2. maçında Japonya ile Kosta Rika kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Kosta Rika 1-0 kazandı ve sürprize imza attı.

İLK İSABETLİ ŞUTTA GOL GELDİ

Kosta Rika, 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk isabetli şutunu Japonya maçının 81. dakikasında attı ve o şut gol oldu.

Bu sonucun ardından Japonya 3 puanda kalırken, Kosta Rika ise ilk puanlarını alarak 3 puana yükseldi. Grubun 3. ve son maçlarında Japonya İspanya ile kozlarını paylaşacak. Kosta Rika ise Almanya'yla karşılaşacak.

İŞTE MAÇIN GOLÜ