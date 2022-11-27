2022 Dünya Kupası E Grubu 2. maçında Japonya ile Kosta Rika kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Kosta Rika 1-0 kazandı ve sürprize imza attı.
İLK İSABETLİ ŞUTTA GOL GELDİ
Kosta Rika, 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk isabetli şutunu Japonya maçının 81. dakikasında attı ve o şut gol oldu.
Bu sonucun ardından Japonya 3 puanda kalırken, Kosta Rika ise ilk puanlarını alarak 3 puana yükseldi. Grubun 3. ve son maçlarında Japonya İspanya ile kozlarını paylaşacak. Kosta Rika ise Almanya'yla karşılaşacak.
İŞTE MAÇIN GOLÜ
#GOLLLLL| Gonda'nın müdahalesi yetmedi! Fuller'in şık golüyle Kosta Rika öne geçti.. pic.twitter.com/qigI5F9aJ0— TRT Spor (@trtspor) November 27, 2022