Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez Fas maçı sonrası konuştu! "Bizim için zor bir sonuç"

Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez Fas maçı sonrası konuştu! "Bizim için zor bir sonuç"

Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez, Dünya Kupası'nda Fas'a 2-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Martinez, "Bizim için zor bir sonuç. Bu maçı iyi analiz etmeli ve bir sonraki maçta iyi tepki vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 27.11.2022- 18:43