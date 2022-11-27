Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. F Grubu müsabakasında Belçika ve Fas kozlarını paylaşacak. Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Belçika - Fas maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Belçika ile Fas karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Belçika - Fas maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

BELÇİKA - FAS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Belçika - Fas maçı 27 Kasım Pazar günü saat 16:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Belçika: Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Dendoncker; Meunier, Onana, Witsel, Carrasco; De Bruyne, E. Hazard; Batshuayi

Fas: Bounou; Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal