Atiba Hutchinson: Tüm Türk halkına teşekkürler!

Kanada'nın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson, Hırvatistan maçının ardından açıklamalarda bulundu. Atiba, "Ülkeniz adına oynamak çok gurur verici bir şey. Ben de burada olduğum için bu duyguları istiyorum. Daha önce de söylediğim gibi onlara çok şükran duygusu hissediyorum. Oynamak için sabırsızlanıyorum. Beni çok cesaretlendiriyor Türkler. Beni destekledikleri için tüm Türk halkına teşekkür ederim." dedi.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 27.11.2022- 22:50