Tunus - Avustralya maçı CANLI YAYIN (2022 Dünya Kupası maçı canlı izle)

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. D grubu 2. hafta karşılaşmasında Tunus ile Avustralya kozlarını paylaşıyor. Tunus - Avustralya maçını canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 26.11.2022- 12:55