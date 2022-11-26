2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. D grubu 2. hafta karşılaşmasında Tunus ile Avustralya kozlarını paylaşıyor. Tunus - Avustralya maçını canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...
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MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 13:00'te başlayan mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Tunus: Dahmen, Drager, Talbi, Meriah, Bronn, Abdi, Skhiri, Laidouni, Sliti, Msakni, Jebali.
Avustralya: Ryan, Behich, Karacic, Rowles, McGree, Mooy, Souttar, Irvine, Goodwin, Duke, Leckie.