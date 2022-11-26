2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. D grubu 2. hafta karşılaşmasında Tunus ile Avustralya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Avustralya 1-0'lık skorla kazandı ve çok kritik bir 3 puan aldı.

2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. D grubu 2. hafta karşılaşmasında Tunus ile Avustralya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Avustralya 1-0'lık skorla kazandı ve çok kritik bir 3 puan aldı.

Avustralya'ya galibiyeti getiren golü 23. dakikada Duke kaydetti.

Bu sonucun ardından Avustralya puanını 3 yaptı. Tunus ise 1 puanda kaldı ve gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Al Janoub Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk dakikalarında tempo düşüktü. Avustralya yan toplarla etkili olmaya çalışırken, Tunus kaptığı toplarla hızlı atak bulma çabasındaydı. İki takım oyuncuları arasında orta sahadaki mücadeleler de oldukça sertti.

Avustralya golü de bir yan toptan buldu. 23. dakikada Goodwin'in sol kanattan yaptığı orta savunmaya çarpıp yükseklik kazandı, ceza sahasında iyi yükselen Duke kafayı vurdu ve topu köşeden ağlara gönderdi: 0-1.

Tunus yediği golden sonra hücumda daha etkiliydi. 41. dakikada Drager, Avustralya ceza sahasında uygun pozisyonda şutunu çekti, Souttar son anda topu kayarak kornere gönderdi. 45+3'te ise sağ kanattan gelişen atakta Jebali'nin altı pas önünde yerden gönderdiği topa Msakni gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. Kalesinde tehlikeler yaşayan Avustralya ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamayı başardı.

İkinci yarıda ise daha çok topa hakim olan ve hücum geliştirmeye çalışan taraf Tunus'tu. İkinci yarının başında rakip kalede etkili olan Tunuslu oyuncular, son vuruşlarda ise etkisiz kaldı. Bu yarının başındaki baskıyı atlatan Avustralya kalan dakikalarda kontrollü bir oyunla galibiyete uzandı.

41 BİN 823 SEYİRCİ

Karşılaşma devam ederken Tunuslu taraftarlar tribünde, üzerinde "Free Palestine" (Özgür Filistin) yazılı büyük bir Filistin bayrağı açtı. Bayrak bir süre Tunuslu taraftarların ellerinde dolaştırıldı.

Avustralya'da Türk asıllı oyuncu Aziz Behich bu karşılaşmaya da ilk 11'de başladı ve karşılaşmanın tamamında sahada kaldı.

Al Janoub Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 41 bin 823 kişinin izlediği açıklandı.

İŞTE MAÇIN GOLÜ