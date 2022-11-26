Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman'dan Arjantin'i yenen futbolculara lüks araç!

2022 Dünya Kupası'nde heyecan tam gaz devam ediyor. Turnuvanın en çok dikkat çeken olaylarından birisi de Suudi Arabistan'ın Arjantin'i mağlup etmesi oldu. Bu tarihi galibiyet sonrası Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman harekete geçti. Prens Salman, Arjantin'i yenen milli takım oyuncularına Rolls-Royce marka araba hediye etti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 26.11.2022- 10:35