2022 Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Portekiz ile Gana karşı karşıya geldi ve mücadeleyi 3-2 kazanan Portekiz, turnuvaya 3 puanla başladı. Maçın son saniyelerinde Inaki Williams'ın pozisyonu damga vururken, o anlarda Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşını uyarmak istediği anlar dikkat çekti. İşte detaylar...

2022 Dünya Kupası H Grubu ilk hafta maçında Portekiz ile Gana kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 3-2 kazanan Portekiz, turnuvaya galibiyetle başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi. Dakikalar 65'i gösterdiğinde ise sahneye Ronaldo çıktı ve penaltı golüyle takımını öne geçirdi. Gana, 73. dakikada Ayew ile yanıt verse de Portekiz, 78. dakikada Joao Felix ve 80. dakikada Leao iki gol bularak durumu 3-1 yaptı. Son sözü ise 89. dakikada Bukari söyleyerek skoru belirlemiş oldu.

Grubun ikinci haftasında Portekiz, Uruguay ile karşılaşacak. Gana ise Güney Kore ile kozlarını paylaşacak.

YEŞİL SAHALARDA ENDER GÖRÜLECEK ANLAR

Stadyum 974'te oynanan karşılaşmanın son bölümlerinde Gana'da Inaki Williams yeşil sahalarda ender görülecek bir pozisyona imza attı. Hürriyet'in derlediği habere göre; Uzatma dakikalarının son anlarında Portekiz kalecisi Diogo Costa'nın arkasında kendini unutturan Ganalı futbolcu, başarılı eldivenin oyunu başlatmak için yapacağı uzun vuruş öncesinde topu ayağından açmasını fırsat bildi.

Bir anda hızlanarak Diogo Costa'nın önüne geçen Inaki Williams, topu kontrol edip gol vuruşu yapmak isterken ayağı kaydı. Dengesini kaybederek yere düşen Ganalı futbolcunun zaman kaybetmesiyle araya girme şansı yakalayan Portekiz savunması, gole izin vermedi.

RONALDO UYARMAYA ÇALIŞTI AMA SESİNİ DUYURAMADI

Bu anlarda Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesinde yaşadığı heyecan dikkat çekti. Portekizli futbolcu, Inaki Williams'ın Diogo Costa'nın arkasından yaptığı koşuyu fark ettikten sonra takım arkadaşını uyarmak istedi ancak sesini duyuramadı.

Skor 3-2 Gana aleyhine iken yararlanamadığı bu pozisyonla geceye damga vuran Inaki Williams, ağları sarması durumunda son saniyede skoru 3-3 yaparak Dünya Kupası'nın en çok konuşulan gollerinden birine imza atacaktı.













*Görüntüler TRT Spor'dan alınmıştır.

