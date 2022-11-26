2022 Dünya Kupası D Grubu maçında Fransa ile Danimarka karşı karşıya geliyor. Gruptan çıkmak isteyen Fransa mücadeleyi kazanmak istiyor. Danimarka ise karşılaşmdan 3 puan çıkartıp üst tur için avantaj sahibi olmanın peşinde. Fransa - Danimarka maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

2022 Dünya Kupası D Grubu maçında Fransa ile Danimarka karşı karşıya geliyor. Gruptan çıkmak isteyen Fransa mücadeleyi kazanmak istiyor. Danimarka ise karşılaşmdan 3 puan çıkartıp üst tur için avantaj sahibi olmanın peşinde. Fransa - Danimarka maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

FRANSA - DANİMARKA İLK 11'LER

Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, T.Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Dembele, Mbappe, Giroud

Danimarka: Schmeichel, Andersen, Nelsson, Maehle, Christensen, Hojbjerg, Lindstrom, Eriksen, Kristensen, Damsgaard, Cornelius

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FRANSA - DANİMARKA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fransa - Danimarka maçı 26 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

POLONYALI HAKEM DÜDÜK ÇALIYOR

Stadyum 974'te oynanan müsabakayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetiyor.

İlk maçında Avustralya'yı 4-1 mağlup eden Fransa liderliğe yükselirken, Danimarka ise Tunus ile golsüz berabere kaldı.