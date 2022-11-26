2022 Dünya Kupası'nda Belçika ile Fas karşı karşıya!

2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. F Grubu ikinci hafta maçında Belçika ile Fas kozlarını paylaşacak.

2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında yarın Belçika ile Fas karşı karşıya gelecek.

Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Meksikalı hakem Cesar Ramos yönetecek.

Belçika, ilk maçında Kanada'yı Michy Batshuayi'nin golüyle mağlup ederek Dünya Kupası'na 3 puanla başlamıştı.

Afrika temsilcisi Fas ise son finalist Hırvatistan ile golsüz berabere kalmıştı.

Belçika ile Fas tarihlerinde 4. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 3 maçın 2'sini Belçika, 1'ini ise Fas kazandı.

İki takım Dünya Kupası'nda ise bir kez karşılaştı. 1994 Dünya Kupası'nda oynanan karşılaşmadan Belçika 1-0 galip ayrıldı.