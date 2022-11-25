2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. A grubu 2. hafta karşılaşmasında Katar ile Senegal kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
KATAR - SENEGAL MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 👈🏼
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Katar: Barsham, Miguel, Hassan, Ahmed, Khoukhi, Mohamed, Alhaydos, Boudiaf, Madibo, Afif, Ali.
Senegal: Edouard Mendy, Koulibaly, Diallo, Jakobs, Sabaly, Nampalys Mendy, Gueye, Diatta, Sarr, Dia, Diedhiou.