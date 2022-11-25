Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. A Grubu müsabakasında Katar ve Senegal karşı karşıya gelecek. Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Katar - Senegal maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Katar ile Senegal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Katar - Senegal maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

KATAR - SENEGAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Katar - Senegal maçı 25 Kasım Cuma günü saat 15:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

KATAR - SENEGAL MUHTEMEL 11'LER

Katar: Barsham; Pedro Miguel, Khoukhi, Salman, A Hassan, Ahmed; Al Haydos, Boudiaf, Hatem; Ali, Afif.

Senegal: Dieng; Sabaly, Koulibaly, Cisse, Diallo; I Gueye, N Mendy; Ndiaye, I Sarr, Diatta, Dia.