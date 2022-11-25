Katar'da düzenlenen 2022 FİFA Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ederken hakemlerin kazancı mercek altına alındı. Takvim'in haberine göre futbolcuların dışında hakemler için de müthiş bir gelir kapısı olan Katar'da maç yöneten hakemler adeta para basıyor. Dünya Kupası'nda 2 maç yöneten bir hakem neredeyse bir daire parasını cebine indiriyor.



Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor… Gruplardaki ilk maçlar geride kalırken hafızalara Suudi Arabistan ve Japonya'nın aldığı galibiyetler kazındı.



Dünya Kupası'nda yer alan yıldız futbolcular kulüplerinde milyon eurolar kazanıyor… Hakemler için de Katar müthiş bir gelir kapısı oldu. İspanyolların yüksek tirajlı gazetesi AS'a göre Dünya Kupası'nda yer alan hakemler hatırı sayılı bir parayı ceplerine koyuyor.



HAKEMLER PARA BASIYOR



Dünya Kupası'nda yer alan orta hakemler katılım payı olarak 70 bin dolar kazandı. Yan hakemler ise katılım payı olarak 25 bin doların sahibi oldu. Grup maçlarında ise orta hakemler ve VAR hakemleri 3 bin dolar elde etti. Yan hakemler ise grup maçlarında 2500 dolar kazandı.



Sonraki tur maçlarında ise hakemlerin aldığı ücretler artacak. Orta hakemler sonraki turlarda maç başına 10 bin dolar kazanacak. VAR hakemleri ve yan hakemler ise 5000 bin doların sahibi olacak.